В Ангарске неизвестный с ножом ограбил старушку

Ангарск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полиция разыскивает злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на 79-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 22 января около 17:00 на территории профилактория на пенсионерку напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник похитил из ее кошелька 800 рублей и скрылся с места происшествия. Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от указанного места, зафиксировали возможного преступника. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску злоумышленника. По признакам разбоя возбуждено уголовное дело. КООРДИНАТЫ: Всех, кто располагает данными о личности разыскиваемого либо знает о местонахождении подозреваемого, просят обращаться в ближайшие отделы органов внутренних дел или по телефонам: 8(3955) 53-05-15, 8-908-663-64-44 или 02. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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