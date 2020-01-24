|Происшествия
|23.01.2020
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В Ангарске неизвестный с ножом ограбил старушку
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Ангарск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полиция разыскивает злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на 79-летнюю женщину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 22 января около 17:00 на территории профилактория на пенсионерку напал неизвестный. Угрожая ножом, злоумышленник похитил из ее кошелька 800 рублей и скрылся с места происшествия. Однако камеры наружного наблюдения, расположенные недалеко от указанного места, зафиксировали возможного преступника. В настоящее время полицией приняты меры к установлению личности и розыску злоумышленника.
По признакам разбоя возбуждено уголовное дело.
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