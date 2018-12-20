В Ангарске несовершеннолетнего студента задержали за наркоторговлю

Ангарск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 17-летнего студента техникума задержали за наркоторговлю.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 12 декабря подозреваемый в Ангарске продал наркотическое средство. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в ходе личного досмотра у ангарчанина обнаружили и изъяли вещество дискообразной формы похожее на гашиш, сотовый телефон, банковскую карту и деньги, предположительно полученные от незаконной деятельности. В ходе обыска по месту жительства нашли более двух десятков спрессованных кусочков такого же вещества и другие доказательства противоправной деятельности.

Эксперт подтвердил, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения.

По этому факту СУ СКР возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228,1 УК РФ – незаконной сбыт наркотических средств в значительном размере. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, следствие изучит обстоятельства вовлечения несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

В СУ СКР отмечают, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Молодой человек признал свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.