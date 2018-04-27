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27.04.2018

В Ангарске обезвредили группу героиновых дилеров

Ангарск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские пресекли деятельность криминальной группы, с декабря прошлого года поставлявшей героин наркозависимым горожанам. В отделение 25 апреля доставили трех мужчин, двое из которых имеют судимости.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, задержание прошло при силовой поддержке спецназа «Гром». Установлено, что злоумышленники, которым 27, 35 и 52 года, с зимы торговали героином, используя сеть закладок, а деньги от наркозависимых получали на банковские карты.

При обысках по месту жительства подозреваемых обнаружено около 60 чеков с наркотическим веществом, электронные весы, многочисленные сотовые телефоны и иные доказательства, свидетельствующие о причастности к противоправным деяниям.

Возбуждено уголовное дело по факту производства наркотиков и несколько – по факту их сбыта. Всем трем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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