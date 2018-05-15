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16.05.2018

В Ангарске осужден наркосбытчик-рецидивист

Ангарск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговор ранее неоднократно судимому местному жителю по обвинению в сбыте наркотиков в составе группы и «отмывании» полученных за них денег. Мужчина проведет в колонии строгого режима шесть лет и уплатит крупный штраф.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 30-летний ангарчанин раскладывал наркотики по тайникам на территории города. При этом он договорился со своим знакомым о совместном сбыте.

В ходе предварительного следствия с обвиняемым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого он дал изобличающие себя показания.

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