В Ангарске осуждены члены ОПГ, занимавшиеся наркоторговлей

Ангарск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске солидные сроки получили члены организованной преступной группировки, занимавшиеся торговлей наркотиками.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, в 2015 году 27-летний местный житель для получения стабильного дохода решил создать группу для сбыта гашиша на территории Ангарского городского округа. Своим знакомым он предложил реализовать задуманное. За денежное вознаграждение друзья согласились заняться продажей наркотиков через непосредственных сбытчиков и связующего их лицо.

Каждый из членов ОПГ выполнял отведенные лидером группировки функции. Ради соблюдения конспирации члены группы регулярно меняли на своих сотовых телефонах сим-карты, регистрировали их на подставных лиц. Общались по телефону с помощью условных терминов.

Деятельность преступной группы была пресечена правоохранительными органами в феврале 2017 года. На суде все они признали свою вину по предъявленному обвинению.

Ангарский городской суд приговорил главаря преступной группы к 11 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Четверо соучастников также получили реальные сроки. В том числе трое парней в возрасте от 21 года до 27 лет проведут в колонии строгого режима 11 лет, а 21-летняя девушка – четыре года в исправительной колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.