Ангарск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске пассажирский автобус въехал в дорожное ограждение – одна женщина пострадала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сообщение об автомобильной аварии в 72 квартале Ангарска поступило 15 августа в 9 часов 45 минут утра. Прибывшие на место ДТП полицейские установили, что пассажирский автобус, двигаясь по улице Горького, врезался в металлическое ограждение. В салоне в момент аварии находились восемь пассажиров, одна из женщин незначительно пострадала.

Не исключено, что причиной аварии могла стать возникшая по ходу движения поломка транспорта. Сейчас Госавтоинспекторы собирают необходимые материалы для дачи оценки случившемуся.