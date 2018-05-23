В Ангарске передали в суд дело о пьяной автоледи, сбившей двух пешеходов

Ангарск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области передало в суд дело в отношении 36-летней женщины, которая будучи пьяной села за руль «Ниссан Теана» и насмерть сбила двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В ходе первичных разбирательств предполагаемая виновница высказывалась о том, что за рулём мог находиться её бывший супруг, который её сопровождал. Однако около десятка свидетелей и очевидцев и экспертиз опровергли слова женщины. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырёх до девяти лет.

Напомним, трагические события произошли 8 июля 2017 года на улице Институтская в Ангарске. Около трёх часов дня в полиции сообщили о том, что под колёсами иномарки оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 24 лет. Один из них получил несовместимые с жизнью травмы, второй – скончался в медицинском учреждении.