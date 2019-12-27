В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорождённого

Ангарск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предъявлено обвинение 36-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка.

Напомним, 13 апреля текущего года в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 Мегет Ангарского городского округа было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление матери погибшего ребенка. У женщин, проживавших в этом населенном пункте, а также временно находившихся в Мегете, были получены более 500 образцов ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребенка. В результате один из образцов дал стопроцентное совпадение. Накануне женщина была задержана и доставлена в следственный отдел. На допросе она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.

Сейчас с обвиняемой проведена проверка показаний на месте. Расследование уголовно дела продолжается.