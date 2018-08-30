В Ангарске почти месяц ищут пропавшую пенсионерку

Ангарск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 4 августа ищут пенсионерку Светлану Ябердину, собиравшуюся поехать в Иркутск и пропавшую без вести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина ушла из дома в квартале 92/93. До настоящего времени о ее месте нахождения ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

На вид 65 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые с проседью, может носить очки.

На момент ухода была одета в красную кофту, цветные трико чуть ниже колена. С собой могла иметь большую хозяйственную сумку.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

КООРДИНАТЫ:

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Ябердиной, просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо сообщить по телефонам 8 (3955) 53-05-15, 02, либо 112 – с мобильного.