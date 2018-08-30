|Происшествия
|31.08.2018
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В Ангарске почти месяц ищут пропавшую пенсионерку
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Ангарск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 4 августа ищут пенсионерку Светлану Ябердину, собиравшуюся поехать в Иркутск и пропавшую без вести.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина ушла из дома в квартале 92/93. До настоящего времени о ее месте нахождения ничего не известно.
ПРИМЕТЫ:
Фото предоставлено пресс-службой полиции
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