ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
31.08.2018

В Ангарске почти месяц ищут пропавшую пенсионерку

Ангарск, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске с 4 августа ищут пенсионерку Светлану Ябердину, собиравшуюся поехать в Иркутск и пропавшую без вести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина ушла из дома в квартале 92/93. До настоящего времени о ее месте нахождения ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид 65 лет, плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые с проседью, может носить очки.
  • На момент ухода была одета в красную кофту, цветные трико чуть ниже колена. С собой могла иметь большую хозяйственную сумку.

Фото предоставлено пресс-службой полиции

КООРДИНАТЫ:

  • Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Ябердиной, просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо сообщить по телефонам 8 (3955) 53-05-15, 02, либо 112 – с мобильного.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске