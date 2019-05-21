В Ангарске полицейские для остановки пьяного лихача прострелили колёса машины

Ангарск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске инспекторы ГИБДД в ходе погони остановили пьяного лихача на «Ниве Шевроле», прострелив машине колёса. Оказалось, что за рулём находился 28-летний житель Красноярского края, сообщает пресс-служба полиции.

Автомобиль, который передвигался на высокой скорости, заметили в районе 1851 километра федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот проигнорировал требования дорожных полицейских.

– В ходе преследования водителю неоднократно подавались сигналы об остановке автомашины, на что он не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая риску других автомобилистов, – рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. – В соответствии с законом «О полиции» сотрудниками ГИБДД было применено огнестрельное оружие – произведен один предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельно повреждены два задних колеса. Нарушителя удалось задержать на 1824 км федеральной трассы.

Мужчина, который находился за рулём машины, отказался от прохождения медицинского освидетельствования и пояснил, что водительского удостоверения никогда не имел. По решению суда в отношении лихача избрана мера пресечения в виде 11 суток административного ареста.

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая выстрелом по колёсам остановили пьяного водителя в посёлке Кутулик Аларского района. В момент погони сотрудники ДПС блокировали автомобиль подозреваемого, который, в свою очередь, резко начал движение назад, повредив служебный автомобиль «Форд» и наехал на инспекторов. В результате двое сотрудников полиции получили множественные травмы.