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20.05.2018

В Ангарске полиция задержала шутника-рецидивиста

Ангарск, 20.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Нетрезвый ангарчанин сообщил о минировании дома, чтобы проверить работу служб спасения.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского суда, на номер «112» в диспетчерскую службу УМВД России по АГО позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что один из домов 47 квартала заминирован. По указанному адресу сразу прибыли сотрудники правоохранительных и спасательных служб. Они эвакуировали всех жильцов и оцепили многоквартирный дом. Здание тщательно осмотрели на наличие взрывных устройств, которых обнаружено не было.

Тогда оперативники начали проводить розыскные мероприятия. Оказалось, что злоумышленник сидел здесь же во дворе на лавочке и пил пиво. При задержании он признался в содеянном и сообщил, что таким образом решил пошутить и проверить насколько оперативно сработают полиция, пожарная и другие службы. 36-летнему шутнику было предъявлено обвинение по части 1 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в 2015 году мужчина уже был осужден за совершение аналогичного преступления. Тогда он позвонил в пожарную службу и сообщил о готовящемся взрыве в квартире. По приговору суда ему было назначено наказание в виде штрафа в размере шесть тысяч рублей.

Приговором Ангарского городского суда ангарчанина приговорили к ограничению свободы сроком на один год.

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