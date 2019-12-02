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02.12.2019

В Ангарске поймали банду героиновых наркодилеров

Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские пресекли деятельность этнической группы, занимающейся распространением героина. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемыми оказались ранее неоднократно судимые за различные преступления 34-летний мужчина и две женщины в возрасте 31 года и 46 лет. Злоумышленники действовали на территории Ангарска с сентября 2019 года, используя меры конспирации. Женщины собирали деньги у наркозависимых, отдавали их руководителю группы, получали наркотики и передавали их «потребителям». С посредницами мужчина рассчитывался героином.

По фактам незаконного сбыта наркотиков возбуждено два уголовных дела. Санкция соответствующей статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, при обыске по месту жительства одного из подозреваемых обнаружены и изъяты полимерные и бумажные свертки с героином общей массой более 6,5 граммов, что по меркам уголовного законодательства является крупным размером. Также оперативники ГУ МВД по Иркутской области нашли и изъяли денежные средства, сим-карты и сотовые телефоны, предположительно используемые подозреваемыми для наркоторговли. Возбуждено еще два уголовных дела по статьям 30 и 228.1 УК РФ – приготовления к преступлению и незаконное хранение наркотиков.

Три фигуранта задержаны. Полиция ищет других участников преступной группы.

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