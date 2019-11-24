Ангарск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске поймали таксиста, сбившего ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел вечером 19 ноября на пересечении улиц Октябрьская и Кирова. Водитель на автомашине синего цвета с наклейками службы такси сбил несовершеннолетнего, который переходил дорогу по «зебре». В результате ДТП мальчик получил травмы, а водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудниками ГИБДД нашли и задержали его. Это оказался 59-летний местный житель, управлявший на момент аварии автомобилем «Тойота Виста Ордей». За оставление места происшествия нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на восемь суток.