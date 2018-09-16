В Ангарске поймали торговавших героином рецидивистов

Ангарск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полиция задержала торговавших героином рецидивистов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями следственной части СУ управления МВД России по Ангарскому городскому округу и при силовой поддержке спецназа «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств на территории Ангарска.

В ходе операции правоохранители проводили задержания и обыски сразу в нескольких местах города. В отдел полиции доставлены трое мужчин в возрасте 46, 49 и 53 лет. Все в прошлом судимые за различные преступления.

Предполагаемые наркодилеры организовали канал сбыта героина наркозависимым. Злоумышленники реализовывали запрещённые вещества, используя меры конспирации.

В ходе осмотра места задержания и личного досмотра подозреваемых полицейские изъяли полимерный сверток и несколько бумажных с порошкообразным веществом, внешне похожим на героин. Также изъяты сотовые телефоны и иные доказательства, свидетельствующие о причастности к противоправным деяниям.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Главному фигуранту уголовного дела по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест.