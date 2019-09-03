В Ангарске поймали торговку героином

Ангарск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские обнаружили торговку героином из Черемхово.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке спецназа «Гром» УНК ГУМВД России по Иркутской области задержали 37-летнюю жительницу Черемхово по подозрению в реализации наркотических веществ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты: бумажный сверток с порошкообразным веществом внешне похожим на героин, шесть телефонов, 19 сим карт, банковские карты, используемые в противоправных целях.

По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК Российской Федерации – незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере – возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как выяснилось, еще в 2017 году Черемховским городским судом она была приговорена за аналогичное преступление к четырем годам лишения свободы. Однако суд предоставил ей отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.