ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
09.01.2019

В Ангарске при детонации баллона с гелием погиб человек

Ангарск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске днём 9 января на предприятии по заправке баллонов газом сдетонировал один из них. В результате погиб человек, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошёл около 13.20 в микрорайоне Новый 4-й. В спасательную службу поступило сообщение о хлопке в отдельно стоящем павильоне.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

По данным ГУ МЧС, сдетонировал 40-литровый баллон с гелием. В результате погиб работник предприятии, а также обрушилась стена помещения, в котором заправлялись баллоны. Пожара на месте происшествия не было.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске