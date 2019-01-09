В Ангарске при детонации баллона с гелием погиб человек

Ангарск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске днём 9 января на предприятии по заправке баллонов газом сдетонировал один из них. В результате погиб человек, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошёл около 13.20 в микрорайоне Новый 4-й. В спасательную службу поступило сообщение о хлопке в отдельно стоящем павильоне.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

По данным ГУ МЧС, сдетонировал 40-литровый баллон с гелием. В результате погиб работник предприятии, а также обрушилась стена помещения, в котором заправлялись баллоны. Пожара на месте происшествия не было.