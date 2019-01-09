В Ангарске при капремонте лифта в одном из домов подрядчик просверлил насквозь стены в две квартиры

Ангарск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске на девятом этаже дома №24 в 85-м квартале подрядчик при капитальном ремонте лифтов просверлил насквозь стены из машинного отделения в квартиры. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил депутат местной думы Денис Ягодзинский.

На приложенных к посту фото видно, что одно из отверстий проделано в опасной близости от детской кроватки.

«Подрядчик ООО «Звезда», выполняющей капремонт лифтов в Ангарске, сделал сквозные отверстия из машзала в квартиры. Хорошо, что в тот момент ребенка в детской кроватке не было», – пишет депутат.