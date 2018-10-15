|Происшествия
|15.10.2018
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В Ангарске при столкновении с кроссовером погиб мотоциклист
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Ангарск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 14 октября водитель кроссовера «Пежо» не уступил дорогу мотоциклу «Рейсер». Транспортные средства столкнулись. В результате мотоциклист погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошло около 18.00 на улице Алешина. Известно, что «Пежо» управлял 42-летний мужчина. Иномарка от удара с мотоциклом столкнулась с ещё двумя припаркованными машинами.
Сейчас по факту ДТП следователи УМВД по Ангарскому городскому округу проводят доследственную поверку. Свидетелей и очевидцев произошедшего полиция просит обратиться по телефону 8(3955)69-27-21 или 02.
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