В Ангарске при столкновении с кроссовером погиб мотоциклист

Ангарск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 14 октября водитель кроссовера «Пежо» не уступил дорогу мотоциклу «Рейсер». Транспортные средства столкнулись. В результате мотоциклист погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 18.00 на улице Алешина. Известно, что «Пежо» управлял 42-летний мужчина. Иномарка от удара с мотоциклом столкнулась с ещё двумя припаркованными машинами.

Сейчас по факту ДТП следователи УМВД по Ангарскому городскому округу проводят доследственную поверку. Свидетелей и очевидцев произошедшего полиция просит обратиться по телефону 8(3955)69-27-21 или 02.