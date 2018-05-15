В Ангарске «прикрыли» крупный игровой салон, задержан организатор

Ангарск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В одном из гаражных кооперативов в 108 квартале Ангарска 11 мая пресекли деятельность незаконного игрового салона. Задержаны организатор и два его подельника, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Обыски и задержания проводились сотрудниками полиции и СКР при участии силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии на территории Иркутска, Ангарска и Шелеховского района.

По их итогам в складских помещениях, а также по местам жительства фигурантов было обнаружено и изъято 35 игровых автоматов, более 500 тысяч рублей, компьютерная техника, сотовые телефоны, флэш-карты и документация, подтверждающая осуществление преступной деятельности.

По ходатайству следователей СУ СКР по Иркутской области в отношении лидера и одного из участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с третьего задержанного взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ведомства. Устанавливаются личности других организаторов азартных игр.

КООРДИНАТЫ:

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов: 8 (3952) 20-46-54.