В Ангарске пьяный лихач без водительских прав и с гипсом на ноге спровоцировал погоню со стрельбой

Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейским в ходе погони пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пытавшегося скрыться нетрезвого лихача, управлявшего автомобилем с подложными номерами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, во время ночного дежурства на одной из улиц Ангарска сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Сузуки», выполнявший опасные маневры и «вилявший» из стороны в сторону на проезжей части. Полицейские попытались остановить минивэн, однако водитель проигнорировал требования инспекторов и, увеличив скорость, продолжил движение. Пытаясь скрыться, он грубо нарушал правила дорожного движения и неоднократно создавал аварийные ситуации.

Для остановки иномарки инспекторы были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по задним колесам автомобиля. Как выяснилось, за рулем машины с признаками опьянения находился 34-летний местный житель, ранее лишенный водительских прав за пьяное вождение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Кроме того, на автомобиле располагались подложные государственные регистрационные номера.

В отношении нарушителя в настоящее время составлен ряд административных протоколов. Помимо этого, за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ему грозит уголовная ответственность. Машина лихача помещена на арестплощадку.