|Происшествия
|04.09.2018
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В Ангарске пьяный водитель врезался в жилой дом и повредил газовую трубу
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Ангарск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске пьяный водитель без прав врезался в жилой дом и повредил газовую трубу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 3 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 177 квартале автомобиль врезался в дом. От удара повреждена газовая труба, происходит утечка газа.
На место происшествия были направлены наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны Росгвардии, экстренные службы 01, 03, «Ангарский Горгаз». С прилегающей территории соседних дворов и поврежденного дома эвакуировано около 60 человек. В домах отключена электроэнергия.
Выяснилось, что 49-летний ангарчанин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, двигаясь на автомашине «Мицубиси Аутлендер», врезался в подъезд жилого дома и повредил газопровод.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.
Кроме того, решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 примечания 1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Мужчина помещен в спецприемник. Автомашина доставлена на специализированную стоянку.
Спустя час утечка газа была ликвидирована, люди возвращены в квартиры. Пострадавших среди населения нет.
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