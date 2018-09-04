В Ангарске пьяный водитель врезался в жилой дом и повредил газовую трубу

Ангарск, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске пьяный водитель без прав врезался в жилой дом и повредил газовую трубу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 3 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 177 квартале автомобиль врезался в дом. От удара повреждена газовая труба, происходит утечка газа.

На место происшествия были направлены наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД, вневедомственной охраны Росгвардии, экстренные службы 01, 03, «Ангарский Горгаз». С прилегающей территории соседних дворов и поврежденного дома эвакуировано около 60 человек. В домах отключена электроэнергия.

Выяснилось, что 49-летний ангарчанин, будучи лишенным права управления транспортными средствами, двигаясь на автомашине «Мицубиси Аутлендер», врезался в подъезд жилого дома и повредил газопровод.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами.

Кроме того, решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 примечания 1 УК РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Мужчина помещен в спецприемник. Автомашина доставлена на специализированную стоянку.

Спустя час утечка газа была ликвидирована, люди возвращены в квартиры. Пострадавших среди населения нет.