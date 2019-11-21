В Ангарске пьяного водителя задержали, стреляя по колесам

Ангарск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские для остановки нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инспекторы ГИБДД засекли нарушителя правил дорожного движения ночью 19 ноября в 78-м квартале Ангарска. Водитель Тойоты Креста игнорировал требования об остановке и попытался скрыться. После применения огнестрельного оружия нарушителя удалось задержать в районе старого Китойского моста.

За рулем иномарки находился пьяный 32-летний житель Усольского района без водительских прав. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции, а транспортное средство – на арестплощадку.