В Ангарске ребенок получил травму на детской площадке

Ангарск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске начата доследственная проверка по факту происшествия на детской площадке – семилетний мальчик получил травму, упав на остатки металлических конструкций.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился 31 марта 2019 года на одной из детских площадок 278-го квартала в Ангарске. С рваной раной на попе ребенка госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

По информации ТК «Актис» , 278-й квартал обслуживает управляющая компания «ЖилКом». Остатки металлических конструкций они демонтировали. Между тем, сейчас идет проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи СКР опросят родителей мальчика, а также руководство управляющей компании.