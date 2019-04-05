|Происшествия
|06.04.2019
|
|
В Ангарске ребенок получил травму на детской площадке
|
Ангарск, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске начата доследственная проверка по факту происшествия на детской площадке – семилетний мальчик получил травму, упав на остатки металлических конструкций.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, инцидент случился 31 марта 2019 года на одной из детских площадок 278-го квартала в Ангарске. С рваной раной на попе ребенка госпитализировали. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
По информации
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram