В Ангарске рецидивист зарезал местного жителя

Ангарск, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали 44-летнего неоднократно судимого горожанина, который 12 марта зарезал местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился вечером в одной из квартир дома в 85-м квартале. Ангарчанин скончался от полученных травм. По приметам подозреваемого была составлена ориентировка и направлена всем наружным службам полиции.

Похожего по описанию мужчину на улице Чайковского заметили и задержали капитан полиции Марина Бирюкова и сержант полиции Максим Пономаренко. Они доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Сейчас следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили в отношении задержанного уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.