В Ангарске с начала года произошло почти 60 краж из дачных и садовых домиков

Ангарск, 25.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С января по август 2018 года в Ангарском городском округе было совершено 57 краж из дачных и садовых домиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Чаще всего объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на дачных участках без присмотра. Как показывает практика, чаще всего злоумышленники похищают электроинструменты, посуду, личные вещи, продукты питания. «Пользуются спросом» у «нечистых» на руку людей черный и цветной металл, строительные материалы. В основном кражи из дачных и садовых домиков совершаются в зимний период, когда хозяева редко посещают свои усадьбы.

Основными сложностями в раскрытии данного вида преступлений является то, что между фактом преступления и моментом его установления проходит много времени, и раскрыть по «горячим» следам его уже невозможно. По прошествии времени сложно установить свидетелей, утрачиваются следы преступления, у злоумышленников есть возможность для сбыта краденного.

В связи с этим, ГУ МВД по Иркутской области напоминает владельцам дачных участков о необходимости принять меры по сохранности своего имущества.