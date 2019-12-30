В Ангарске с начала года случилось два ДТП с участием пешеходов, один человек погиб

Ангарск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2020 года в Ангарске произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, один человек погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Первый инцидент произошел в Ангарске днем 1 января. Водитель, управляя автобусом КаВЗ, наехал на мужчину, который переходил улицу Энгельса на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 29-летний ангарчанин был доставлен в больницу, где и скончался от полученных травм.

Второе происшествие зафиксировано 5 января. Водитель «Тойоты Платц» наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на улице Гагарина в неположенном месте. В результате ДТП 61-летний местный житель получил травмы.

Полиция рекомендует пешеходам быть более внимательными на дороге, использовать световозвращающие элементы в одежде, чтобы быть заметным в темное время суток.