В Ангарске служебно-розыскная собака помогла полицейским раскрыть два преступления за одни сутки

Ангарск, 8.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники управления МВД России по Ангарскому городскому округу благодаря помощи служебной собаки по кличке Райнер в течение дежурных суток раскрыли квартирную кражу и грабеж.

В первом случае с заявлением в дежурную часть полиции обратился 40-летний ангарчанин. Мужчина рассказал, что неизвестные похитили из его квартиры 2 телевизора, холодильник и стиральную машину. Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленники могли проникнуть в квартиру через балкон. Служебно-розыскная собака взяла след и привела сыщиков к соседней квартире, где и были задержаны трое подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители в возрасте от 33 до 37 лет.

Через несколько часов в полицию поступило сообщение от 28-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что в одном из дворов на нее напал неизвестный и открыто похитил сумку с деньгами, золотое кольцо и документы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также кинолог со служебно-розыскной собакой.

Райнер быстро взял след и привел стражей порядка сначала в лесной массив, где были обнаружены личные вещи потерпевшей. А затем пес вывел сотрудников полиции к дверям квартиры, в которой и находился злоумышленник. Как сообщает пресс-служба УМВД по АГО, задержанным оказался 22-летний ангарчанин, ранее уже судимый за имущественные преступления.