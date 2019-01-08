В Ангарске сотрудники полиции пресекли деятельность группы наркосбытчиков

Ангарск, 8.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно со следователями СЧ СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу и при силовой поддержке спецназа «Гром» пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств на территории Ангарска.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ангарскому городскому округу, операция по обезвреживанию наркогруппировки состоялась в декабре минувшего года. В отдел полиции правоохранители доставили троих подозреваемых - 36-летнего неоднократно судимого жителя севера области, 41-летнего ранее судимого ангарчанина и его 39-летнюю супругу.

Как установили следственные органы, предполагаемые «дилеры» организовали канал сбыта наркотиков растительного происхождения в августе 2018 года. Злоумышленники продавали запрещённые вещества наркозависимым, используя меры конспирации.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых сыщики обнаружили пластиковые пакеты с порошкообразным веществом, внешне похожим на наркотическое средство, несколько десятков кусков спрессованного вещества, сотовые телефоны, банковские карты и иные доказательства, свидетельствующие о причастности к противоправным деяниям.

Следственной частью СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также возбуждено несколько уголовных дел по фактам сбыта наркотиков.

Одному из подозреваемых мужчин по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.