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24.04.2018

В Ангарске три злоумышленника избили дедушку ради 700 рублей и продуктов

Ангарск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске раскрыто разбойное нападение на 86-летнего пенсионера. Уловом трех злоумышленников стали 700 рублей и продукты из холодильника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в полицию обратилась 55-летняя местная жительница, которая рассказала об инциденте, случившемся еще 11 апреля. Правоохранители выехали на место совершенного нападения, осмотрели его, опросили потерпевшего, установили личности возможных очевидцев.

Как выяснилось, подозреваемыми оказались 38-летний местный житель и супружеская пара 35-ти и 33-х лет. Все подозреваемые ранее неоднократно судимы. Их удалось задержать 23 апреля.

В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что подозреваемые действовали по предварительному сговору. Женщина постучала в квартиру 86-летнего пенсионера и попросила воды. В момент, когда дедушка открыл дверь, в квартиру ворвались мужчины и стали его избивать. Подозреваемые потребовали отдать им сбережения. Но их не оказалось. С небогатой добычей злоумышленники скрылись.

Потерпевшего госпитализировали. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина отпущена под подписку о невыезде.

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