В Ангарске украли и сдали на металлолом 20 крышек колодцев

Ангарск, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске ночью 8 апреля на улице Матросова неизвестные сняли крышки с 10 люков водоканала и 10 люков канализационных и теплосетей. Оказалось, что их сдали на металлолом.

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, кража произошла на участке между улицами Маяковского и Иркутская. По горячим следам в одном из пунктов приема металлолома поселка Майск полиция обнаружила пропавшие люки. Три из них были разбиты.

В настоящее время для обеспечения безопасности на улице Матросова колодцы закрыли временными бетонными заглушками. Взамен испорченных крышек люков предприятию необходимо закупить новые. Стоимость комплекта – почти шесть тысяч рублей. «Ангарский водоканал» приобрел 30 антивандальных люков, крышки на которых закрепляются шарнирами. Эти конструкции будут вскоре установлены на колодцах в Ангарске.

Кстати, в 2018 году благодаря помощи ангарчан был обнаружен нелегальный пункт приема металла на территории бывшего АЭМЗ. Там были найдены 15 крышек от колодцев, принадлежащих «Ангарскому водоканалу». Полиция отмечает значительный рост подобных правонарушений. С начала 2019 года с ангарских улиц пропало около 50 крышек, за весь прошлый год зарегистрировано 60 таких краж.