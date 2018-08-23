|Происшествия
|24.08.2018
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В Ангарске ушёл из приюта и не вернулся 65-летний Геннадий Дульянинов
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Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске ищут без вести пропавшего 65-летнего Геннадия Дульянинова. Мужчина 23 августа ушёл из приюта «Милосердие» и не вернулся, сообщает пресс-служба полиции.
Учреждение располагается по адресу: микрорайон Юго-Восточный, квартал 1, дом 10. Тех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Дульянинова, просят обратиться в ближайший отдел ГУ МВД по Иркутской области, либо сообщить по телефонам 8(3955)53-05-15, 02 или 112 – с мобильного.
Фото пресс-службы полиции
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