В Ангарске ушёл из приюта и не вернулся 65-летний Геннадий Дульянинов

Ангарск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске ищут без вести пропавшего 65-летнего Геннадия Дульянинова. Мужчина 23 августа ушёл из приюта «Милосердие» и не вернулся, сообщает пресс-служба полиции.

Учреждение располагается по адресу: микрорайон Юго-Восточный, квартал 1, дом 10. Тех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Дульянинова, просят обратиться в ближайший отдел ГУ МВД по Иркутской области, либо сообщить по телефонам 8(3955)53-05-15, 02 или 112 – с мобильного.

Фото пресс-службы полиции

ПРИМЕТЫ:

На вид пропавшему 65 лет, плотного телосложения, рост 160 см, лысый, имеются седые бакенбарды.

На момент ухода был одет в нательное бельё белого цвета, тапочки чёрного цвета, куртку тряпичную чёрного цвета.

Особые приметы: заикается.