В Ангарске в 2019 году зафиксировано два случая отравления снюсами среди школьников

Ангарск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарска Сергей Петров призвал предпринимателей округа прекратить продажу снюса. Свое мнение он озвучил 18 декабря во время расширенного межведомственного совещания с владельцами точек продажи табака и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

В обращении глава округа призвал ангарских предпринимателей проявить гражданскую ответственность и прекратить торговлю такой продукцией в своих организациях, чтобы у подростков не было даже шанса приобрести эти вещества.

Как отметила заместитель мэра Марина Сасина, в Ангарском округе за этот год уже два школьника попали в больницу с отравлением после употребления никотинсодержащих веществ.

В ходе совещания Сергей Петров обратился к руководителям надзорных органов с просьбой усилить контроль над реализацией никотиносодержащей продукции на ангарской территории.

Напомним, в Иркутской области первым о проблеме заявил мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Градоначальник выступил с законодательной инициативой и предложил запретить продажу вредных никотинсодержащих веществ в областном центре.

На заседании общественного совета ИРО ВПП «Единая Россия» по партийному проекту «Здоровое будущее» участники единогласно поддержали законодательную инициативу мэра Иркутска Дмитрия Бердникова о запрете продажи снюса.