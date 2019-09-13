В Ангарске в ночь на 15 сентября в жилом доме произошёл взрыв

Ангарск, 15.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в ночь на 15 сентября пожаре в многоквартирном жилом доме произошёл взрыв. В результате были эвакуированы пятеро человек, трое из которых – дети, сообщает пресс-служба спасателей.

Инцидент произошёл в 12 часу ночи в 8 микрорайоне. На место были направлены три автоцистерны и автолестница пожарно-спасательной части №10. Пострадавших эвакуировали со второго этажа пятиэтажного жилого дома, всем им была оказана медицинская помощь, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.

В 00.20 пожар был ликвидирован на площади 90 квадратных метров. Повреждений строительных конструкций здания нет.

Дознавателям МЧС России предстоит выяснить точную причину и обстоятельства произошедшего. На месте также работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Изначальной версией был взрыв самогонного аппарата, но, как сообщили в пресс-службе полиции, каких-либо следов самогонного аппарата в пострадавшей квартире не обнаружено. Известно, что накануне хозяину жилища техники перекрыли подачу газа. Сейчас рассматривается основная версия произошедшего события – самовольное подключение, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.