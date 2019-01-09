В Ангарске водитель пытался скрыться с места ДТП

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, во время несения службы наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на пересечении улиц Горького и Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник которого скрылся.

Уточнив приметы авутомобиля, покинувшего место аварии, росгвардейцы приступили к его поиску. В результате через считанные минуты машина виновника аварии была замечена на улице Файзулина. При виде патрульного автомобиля Росгвардии водитель попытался скрыться, заехав во двор многоквартирного жилого дома. По требованию сотрудников ОВО подозреваемый прекратил движение, после чего его автомобиль был заблокирован.

Нарушитель был задержан и передан прибывшим сотрудникам ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.