ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
10.01.2019

В Ангарске водитель пытался скрыться с места ДТП

Ангарск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии, во время несения службы наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что на пересечении улиц Горького и Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие, виновник которого скрылся.

Уточнив приметы авутомобиля, покинувшего место аварии, росгвардейцы приступили к его поиску. В результате через считанные минуты машина виновника аварии была замечена на улице Файзулина. При виде патрульного автомобиля Росгвардии водитель попытался скрыться, заехав во двор многоквартирного жилого дома. По требованию сотрудников ОВО подозреваемый прекратил движение, после чего его автомобиль был заблокирован.

Нарушитель был задержан и передан прибывшим сотрудникам ГИБДД для выяснения обстоятельств произошедшего.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске