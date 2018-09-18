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19.09.2018

В Ангарске водитель «Тойоты Камри» сбил лицеистку и скрылся

Ангарск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске разыскивают водителя серебристой «Тойоты Камри», который вечером 18 сентября сбил на пешеходном переходе ученицу одного из лицеев города и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошёл 19.30 на улице Оречкина. В результате ДТП девушка получила незначительные травмы (синяки и ссадины) и после осмотра врачом была отпущена домой. Предполагаемый виновник аварии с места происшествия скрылся.

Полиция принимает меры к розыску водителя и призывает его самостоятельно явиться в ближайший отдел ГУ МВД по Иркутской области для дачи объяснения по факту случившегося.

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