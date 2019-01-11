В Ангарске за одну ночь задержали двух пьяных водителей-«повторников»

Ангарск, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске госавтоинспекторы за одну ночь задержали двух водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Оба происшествия случились в ночь на 9 января. Около 00:00 часов в районе 12А микрорайона был задержан водитель на автомобиле «Тойота Карина». Остановленный 39-летний ангарчанин, не имеющий права управления, отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Около 01:00 часа вблизи 20 квартала, еще один ангарчанин, 31-летний водитель на автомобиле «Хонда Цивик Ферио», также отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он водительского удостоверения не имел вообще, говорят в УГИБДД по Иркутской области.

Теперь им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает: штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.