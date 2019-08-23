В Ангарске задержали героинщицу, ранее уже приговоренную к одиннадцати годам за наркоторговлю

Ангарск, 25.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские задержали цыганку-героинщицу, ранее уже приговоренную к одиннадцати годам колонии за наркоторговлю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, полицейские пресекли криминальную деятельность ранее неоднократно судимой женщины цыганской национальности, причастной к реализации наркотических средств.

Известно, что в 2017 году Усольским городским судом за незаконный оборот наркотиков она уже была приговорена к 11 годам лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ребенку 14 лет.

Сейчас 50-летней жительнице Ангарска снова инкриминируется сбыт героина на территории населенного пункта. При обыске по месту ее жительства сыщики изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом, сотовые телефоны, сим-карты, упаковочный материал для расфасовки наркотических веществ, свидетельствующие о противоправной деятельности. Кроме того, ранее оперативники задержали подельника наркосбытчицы. Им оказался 51-летний мужчина, который подрабатывал в службе такси и таким образом мог заниматься перевозкой запрещенных веществ.

Сейчас обоим фигурантам уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ – незаконный оборот наркотических средств, по ходатайству следователей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение подобных деяний уголовным законодательством предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.