В Ангарске задержали похитителей шлагбаума детской больницы

Ангарск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские задержали троих молодых людей и девушку, которые украли шлагбаум детской больницы. Они признали свою вину, раскаялись в содеянном и выразили готовность возместить причиненный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Подозреваемыми оказались трое молодых людей и одна девушка в возрасте 21-22 лет. По словам задержанных, шлагбаум они унесли, поскольку сломали его и боялись наказания.

Напомним, в Ангарске в ночь на 21 мая компания из трех парней и девушки устроила танцы вокруг шлагбаума, преграждающего въезд на территорию ангарской детской больницы №1. Затем компания отломала стрелку и унесла в неизвестном направлении. Её нашли в соседнем квартале за гаражными боксами.