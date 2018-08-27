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28.08.2018

В Ангарске задержали подозреваемого в сбыте «синтетики»

Ангарск, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали мужчину, подозреваемого в торговле синтетическими наркотиками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники полиции в парке имени 10-летия Ангарска провели оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого неизвестный гражданин продал наркотическое средство.

Личность подозреваемого установлена. Им оказался нигде не работающий 48-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

В ходе личного досмотра у него изъяты два сотовых телефона, используемых при совершении преступлений, полимерный пакетик с комплиментарной застежкой с порошкообразным веществом внутри, внешне похожим на наркотическое. По заключению эксперта вещество оказалось синтетическим наркотиком.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ – незаконное производство или сбыт наркотических средств – возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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