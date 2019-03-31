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01.04.2019

В Ангарске задержали водителя «Ауди», сбежавшего с места ДТП с тремя авто

Ангарск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске задержали вероятного виновника ДТП с участием трёх автомобилей, которое произошло 27 марта. В автоаварии пострадали двое несовершеннолетних, сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемым оказался 37-летний местный житель, менее года назад отбывший наказание за совершение имущественного преступления. Суд 30 марта арестовал мужчину на 15 суток, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, инцидент случился вечером 27 марта на пересечении улиц Ворошилова и 40 лет Октября. Водитель Ауди А6, двигаясь по улице Ворошилова со стороны улицы Чайковского, выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где столкнулся с Ниссаном Экстреил и Тойотой Короной.

В результате ДТП пострадали жительница посёлка Мишелевка Усольского района и её дочь, сидевшие в Тойоте. Кроме того, различные травмы получил 15-летний пассажир Ауди. Водитель и другие пассажиры этой иномарки скрылись с места аварии до прибытия экипажа ГИБДД.

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