ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
06.09.2018

В Ангарске жильцов дома эвакуировали из-за пожара в пустой квартире

Ангарск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 77 квартале Ангарска рано утром 6 сентября разгорелся пожар в квартире жилого дома. Жильцов пришлось эвакуировать спасателям, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 6.00. Три пожарных расчёта, прибыв к месту происшествия, приступили к эвакуации людей.

– Несколько человек с первого и второго этажа самостоятельно вышли на улицу, а вот жильцов третьего этажа в условиях плотного задымления пришлось эвакуировать по маршевым лестницам с помощью дыхательных аппаратов, – рассказывает руководитель тушения пожара подполковник внутренней службы Александр Скопинцев. – Дым шёл из окна. Дверь квартиры была заперта, поэтому внутрь вошли через оконный проём.

Не обнаружив никого в квартире, пожарные приступили к тушению. В комнате горели диван и тумбочка, располагавшаяся рядом. Для ликвидации открытого горения потребовались считанные минуты. В результате пожара квартира закопчена, домашние вещи повреждены на площади 4 квадратных метра, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Осмотр места пожара показал, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнём. Вероятно, источник открытого огня жильцы оставили перед уходом из дома. По словам соседей, хозяева квартиры злоупотребляют спиртными напитками. Обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются дознавателями отдела надзорной деятельности Ангарска.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске