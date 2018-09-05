В Ангарске жильцов дома эвакуировали из-за пожара в пустой квартире

Ангарск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 77 квартале Ангарска рано утром 6 сентября разгорелся пожар в квартире жилого дома. Жильцов пришлось эвакуировать спасателям, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 6.00. Три пожарных расчёта, прибыв к месту происшествия, приступили к эвакуации людей.

– Несколько человек с первого и второго этажа самостоятельно вышли на улицу, а вот жильцов третьего этажа в условиях плотного задымления пришлось эвакуировать по маршевым лестницам с помощью дыхательных аппаратов, – рассказывает руководитель тушения пожара подполковник внутренней службы Александр Скопинцев. – Дым шёл из окна. Дверь квартиры была заперта, поэтому внутрь вошли через оконный проём.

Не обнаружив никого в квартире, пожарные приступили к тушению. В комнате горели диван и тумбочка, располагавшаяся рядом. Для ликвидации открытого горения потребовались считанные минуты. В результате пожара квартира закопчена, домашние вещи повреждены на площади 4 квадратных метра, рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Осмотр места пожара показал, что возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнём. Вероятно, источник открытого огня жильцы оставили перед уходом из дома. По словам соседей, хозяева квартиры злоупотребляют спиртными напитками. Обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются дознавателями отдела надзорной деятельности Ангарска.