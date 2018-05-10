В Ангарске злоумышленник ограбил ювелирный салон

Ангарск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске сотрудники Росгвардии задержали горожанина, ограбившего ювелирный салон. Они передали 39-летнего мужчину в руки полиции.

Инцидент случился 9 мая около 11:00. В пункт централизованной охраны Ангарска поступил тревожный сигнал с охраняемого объекта – ювелирного салона, расположенного на улице Чайковского.

Взволнованная продавщица рассказала прибывшим росгвардейцам, что в магазин вошел неизвестный мужчина и попросил посмотреть золотую цепочку с крестиком. Взяв украшения в руки, он отвлек работников салона разговорами, затем резко развернулся, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, женщина смогла дать подробное описание подозреваемого. На поиски злоумышленника были ориентированы все наружные наряды ОВО по Ангарску. В 29 микрорайоне задержали подходящего под описание мужчину. При нем обнаружили залоговый билет из ломбарда, куда он сдал украденное.