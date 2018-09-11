В Балаганске местная жительница украла бензопилу у собутыльника

Балаганский район, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Балаганске местная жительница после пьянки украла у собутыльника бензопилу.

Как сообщает пресс-служба Балаганского районного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража.

С 11 утра до 17 часов вечера 18 июля обвиняемая находилась в доме у знакомого, где распивала спиртные напитки с ним и еще одним мужчиной. Когда закончилось спиртное, ее собутыльники легли спать, а у женщины возник преступный умысел – она решила похитить бензопилу марки «CARVER», принадлежащую хозяину квартиры.

Обвиняемая, зная, что за ее действиями никто не наблюдает и они останутся незамеченными, проследовала в спальню, откуда тайно похитила бензопилу стоимостью 6 тысяч 270 рублей.

Подсудимая полностью согласилась с предъявленным ей обвинением и ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Балаганским районным судом женщина была признана виновной в совершении преступления, приговор вступил в законную силу.