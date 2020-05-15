В Баяндае пенсионерка спасла ребенка, оказавшегося на улице в три часа ночи

Баяндаевский район, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Жительница села Баяндай будет награждена полицией и общественниками за бдительность и проявленную заботу о двухлетнем ребенке, оказавшемся ночью на улице.

Накануне в дежурную часть полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» поступило сообщение от 70-летней местной жительницы, которая рассказала, что около трех часов ночи услышала детский плач. Выйдя на улицу, недалеко от дома она увидела маленького ребенка в одной рубашке. Женщина завела мальчика в дом и вызвала полицию.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в этот день 41-летняя мать ребенка легла спать, а ночью малыш самостоятельно вышел из дома и потерялся. Предварительно установлено, что на улице ребенок провел около получаса, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время мальчик помещен в медучреждение, его здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Проводится проверка.

Руководство МО МВД России «Эхирит-Булагатский» и общественный совет приняли решение наградить неравнодушную женщину, которая обнаружила мальчика и сообщила о происшествии правоохранительным органам.