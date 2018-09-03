В Баяндаевском районе инспекторы ДПС стреляли по колесам, чтобы остановить водителя «Жигулей»

Баяндаевский район, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе инспекторам ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя «Жигулей» без прав.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, автомобиль «Жигули» привлек внимание инспекторов ДПС на трассе Иркутск-Качуг в районе поселка Баяндай. Водитель ВАЗа проигнорировал требования инспекторов ДПС об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Сотрудники Госавтоинспекции стали его преследовать. Во время погони водитель ВАЗа неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, игнорировал законные требования снизить скорость и остановиться, создавал опасные для участников дорожного движения ситуации. Тогда полицейские в соответствии с федеральным законом применили табельное оружие, выстрелив по колесам отечественного авто. Но даже со спущенными шинами водитель «Жигулей» старался уйти от дорожных полицейских.

Вскоре автомобиль получилось блокировать и остановить. Правонарушителем оказался 30-летний ранее судимый житель Баяндаевского района. Мужчина находился за рулем с явными признаками опьянения и сообщил полицейским, что не имеет водительских прав. От медицинского освидетельствования он отказался, что по действующему законодательству является основанием для привлечения к ответственности, идентичной наказанию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – наложению штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Кроме того, в отношении него составлены протоколы за управление автомобилем без водительских прав и невыполнение требований об остановке.

По предварительным данным, оружие применено сотрудником полиции правомерно.

На следующий день попытку уйти от преследования полиции при похожих обстоятельствах предпринял другой автомобиль марки «ВАЗ» в Жигаловском районе Приангарья. В ходе погони сотрудники ДПС смогли остановить машину на одной из улиц населенного пункта. Медицинское освидетельствование показало, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.