Баяндаевский район, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Баяндаевском районе раскрыто убийство 13-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– Уголовное дело в отношении неоднократно судимого 46-летнего жителя Баяндаевского района передано в суд. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, – отметили в ведомстве.

В декабре 2006 года обвиняемый, будучи пьян, в сторожке пилорамы по улице Краснова в поселке Качуг поссорился со своим 36-летним товарищем. Из-за разгоревшегося конфликта злоумышленник избил потерпевшего. От травм мужчина скончался в больнице. Подозреваемый тем временем переехал в другой район области.

Однако следователи не перестали искать преступника. Спустя более 12 лет им удалось собрать доказательства причастности обвиняемого к преступлению, после этого мужчину задержали. Он в полном объеме признал вину и даже раскаялся в содеянном. На допросе злоумышленник пояснил, что все эти годы его не покидало чувство вины за убийство.

Так как доказательную базу следователи собрали в полном объеме, дело передано в Качугский районный суд.