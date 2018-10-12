|Происшествия
|14.10.2018
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В Байкальске полицейские задержали "с поличным" водителя-наркомана
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Слюдянский район, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе в Байкальске дорожные полицейские остановили автомобиль "Тойота Калдина", за рулём которого находился 21-летний местный житель, неоднократно ранее привлекавшийся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В ходе досмотра в иномарке обнаружен полимерный мешок из-под сахара с веществом растительного прохождения со специфическим запахом и полиэтиленовый пакет с веществом зелёного цвета.
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