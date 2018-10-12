В Байкальске полицейские задержали "с поличным" водителя-наркомана

Слюдянский район, 14.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На этой неделе в Байкальске дорожные полицейские остановили автомобиль "Тойота Калдина", за рулём которого находился 21-летний местный житель, неоднократно ранее привлекавшийся к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В ходе досмотра в иномарке обнаружен полимерный мешок из-под сахара с веществом растительного прохождения со специфическим запахом и полиэтиленовый пакет с веществом зелёного цвета.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическими средствами - марихуаной и маслом каннабиса (гашишное масло), общим весом около 2 килограммов, что является крупным размером. Кроме того, медицинское освидетельствование подтвердило состояние наркотического опьянения у водителя «Тойоты». Вместе с ним в салоне машины находились двое его приятелей, которые также привлечены к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования.



По данному факту следователями отдела МВД России по Слюдянскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». За совершение данного преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.