В беспорядках на территории ангарской колонии принимали участие около 300 человек

Ангарск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Как рассказал изданию «Коммерсант» уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко, посетивший 11 апреля колонию №15, в результате подавления бунта нет ни погибших, ни тяжело раненых.

– Мне известно, что когда стали разбирать завалы, был обнаружен труп повешенного. При этом все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией, – сообщил Виктор Игнатенко.

По его данным, это мужчина 1989 года рождения с несколькими судимостями, житель Иркутской области. При этом региональное управление ФСИН до сих пор не сообщило официальной информации о погибших и пострадавших.

По словам Виктора Игнатенко, в бунте, который произошел в колонии накануне, принимали участие 300 человек, их сейчас развезли по СИЗО Иркутска и Ангарска.

Уполномоченный по правам человека также сообщил, что территория колонии выглядит «как после бомбежки».

– Сгорели промышленные цеха, профтехучилище, школа, коровник, свинарник, теплицы. Много животных погибло. Ущерб, конечно, колоссальный, – сказал он.

Жилые постройки, по словам омбудсмена, от огня не пострадали. Также он побывал в здании ШИЗО, откуда и начался бунт.

– Там все разрушено, стекла побиты. Я посмотрел записи с видеорегистратора и увидел, как осужденные разбивали видеокамеры, осколками резали себе руки, выскочили из камер (у них были ключи), как напали на сотрудников колонии. Одного сотрудника избили, остальные успели забаррикадироваться в каком-то отсеке, – рассказал Виктор Игнатенко.

Открытое горение в колонии было ликвидировано лишь сегодня, сейчас пожарные продолжают проливать тлеющую территорию. ГУФСИН подсчитывает ущерб. В настоящий момент в колонии остаются 835 человек.