В Бирюсинске рецидивист за хранение марихуаны получил пять лет колонии строгого режима

Бирюсинск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Бирюсинска приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за хранение марихуаны. Такой приговор Тайшетский городской суд вынес в связи с рецидивом преступления.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, неоднократно судимый мужчина приобрел и хранил дома 622 грамма марихуаны. Это наркотическое средство было изъято у него сотрудниками транспортной полиции.

Как установлено в суде, в июле 2018 года бирюсинец уже был осужден к лишению свободы условно за аналогичное преступление, но должных выводов для себя не сделал и на путь исправления не встал.