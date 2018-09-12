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13.09.2018

В Бохане утром 13 сентября горело административное здание

Боханский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В райцентре Боханского района рано утром 13 сентября случился пожар – горело административное здание по улице Ленина. Пострадавших и погибших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на момент прибытия первого подразделения огонь горел на первом этаже двухэтажного брусового здания. К слову, накануне в нем произошло короткое замыкание силового кабеля без последующего горения. Здание было обесточено, на 13 сентября были запланированы восстановительные работы.

– Пожару был присвоен повышенный номер сложности, поскольку район является безводным. При помощи пяти пожарных автоцистерн была организована бесперебойная подача воды от водонапорной башни, расположенной в 300 метрах от здания, – рассказал начальник Боханского пожарно-спасательного гарнизона Андрей Халматов.

Всего на ликвидации возгорания были задействованы 34 человека и 10 единиц техники. Общая площадь пожара в поселке Бохан составила более 40 квадратных метров.

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